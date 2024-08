Maricée ten Bosch stopt na vijftien jaar als stadsvogeladviseur

Nestkasten voor huismussen aan muur in de Mussengang. Foto: Google Maps

Maricée ten Bosch stopt na ruim vijftien jaar als stadsvogeladviseur voor Vogelbescherming Nederland in Groningen. Dat is afgelopen week bekendgemaakt.

Inmiddels is er een zoektocht gestart naar degene wiens Ten Bosch haar werkzaamheden kan voortzetten. Ten Bosch: “Ik heb het werk met veel plezier gedaan en vond het fijn dat ik op deze manier een bijdrage kon leveren aan een groenere en betere wereld. Hoe klein soms ook, het doet er toe. Het werk is heel divers: inwoners kunnen je vragen om advies over nestkasten, wat te doen met een jonge vogel die uit het nest is gevallen of over werkzaamheden van bijvoorbeeld een woningbouwvereniging tijdens het broedseizoen.”

De stadsvogeladviseur noemt het werk belangrijk en waardevol: “Je hebt contact met de stadsecologen om mee te denken over inrichtingsplannen voor de stad, over vergroening, over het Stadspark. En met woningcorporaties. Je kunt ook zelf contact zoeken met bijvoorbeeld projectontwikkelaars en vragen naar hun plannen voor natuurinclusieve bouw. Of je begint zelf een project, zoals ik eens deed door samenwerking te zoeken met Minerva, wat resulteerde in nestkasten voor de huismus in de Mussengang in Groningen.”

Ten Bosch is sinds 2009 Stadsvogeladviseur en bouwde in die jaren een heel netwerk op. Vogelbescherming Nederland hoopt iemand te vinden die de werkzaamheden van Ten Bosch voort kan zetten.