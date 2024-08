Marcus (64) uit Stad dinsdag voor het laatst gezien in Jumbo Oosterstraat en sindsdien vermist

Foto via Politie.nl

De politie heeft aan het einde van woensdagavond het publiek opgeroepen mee te zoeken naar de 64-jarige Marcus uit Groningen.

Marcus werd dinsdag voor het laatst gezien in de vestiging van supermarkt Jumbo aan de Oosterstraat in Groningen. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem. Hij droeg toen hij voor het laatst werd gezien een zwart t-shirt, een korte spijkerbroek en hoge sportschoenen. In zijn linkeroor draagt hij vermoedelijk een oorbel.

De politie vraagt het publiek mee te helpen met de zoektocht naar Marcus. De man verplaatst zich mogelijk in een grijze Volkswagen Golf. Weet jij waar hij is of heb je informatie die de zoektocht vooruit kan helpen? Dan kun je contact opnemen met deĀ Opsporingstiplijn via telefoonnummer 0800-6070. Online tippen kan via dit speciale formulier op de website van de politie.