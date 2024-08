Man met mes bedreigd agenten in Paddepoel

Foto via Politie.nl

Politieagenten moesten vrijdag in actie komen in de Avondsterlaan in de wijk Paddepoel waar een man met een mes voor een dreigende situatie zorgde. Uiteindelijk waren er flink wat hulpverleners nodig om de persoon onder controle te brengen.

Toen de eerste politie-eenheden op de locatie arriveerden werden deze agenten geconfronteerd en bedreigd door een persoon met een mes. Daarop werd de hulp ingeroepen van een zogeheten Aanhoudings- en Ondersteuningsteam van de politie. Dit zijn gespecialiseerde teams die ingezet kunnen worden bij levensbedreigende of moeilijke situaties zoals gijzelingen of aanhoudingen waar wapens bij zijn betrokken.

“In samenwerking met een onderhandelaar en hondengeleiders hebben we de persoon onder controle kunnen brengen en aan kunnen houden. De man is overgebracht naar het cellencomplex”, schrijft de Ondersteuningsgroep op sociale media. Teamchef Gerard de Jonge meldt: “De situatie vereiste een aanzienlijke inzet van de hulpdiensten, wat de noodzaak van meer aandacht voor dit soort incidenten, waarbij er sprake is van onbegrepen gedrag, onderstreept.”