Man die bijna 3,5 ton verduisterde van ESNS moet mogelijk alsnog een jaar de cel in

Foto: Joris van Tweel

Een voormalige financieel medewerker van het Groninger popfestival Eurosonic/Noorderslag, die vorig jaar al werd veroordeeld tot een werkstraf, riskeert alsnog een jaar gevangenisstraf vanwege de verduistering van 335.000 euro van het festival.

Dat meldt RTV Noord dinsdagochtend.

De man kreeg in maart vorig jaar al een werkstraf van 240 uur opgelegd, samen met een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden. De destijds zwaar gokverslaafde man kreeg tijdens zijn werk bij ESNS de bevoegdheid om transacties tot duizend euro te doen. Over een periode van twee jaar verduisterde hij geleidelijk geld van het festival, in totaal bijna drieënhalve ton.

De man betaalt inmiddels duizend euro per maand terug aan de festivalorganisatie. Maar hij zou ook in contact blijven met de reclassering en inzicht geven in zijn financiën. Daar heeft zich hier niet aan gehouden. Het Openbaar Ministerie eist nu dat hij een voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden, die hij vorig jaar naast de werkstraf kreeg opgelegd, daadwerkelijk uitzit. De man zelf denkt dat een gevangenisstraf zijn baan en woning in gevaar brengen.

De rechtbank doet op 3 september uitspraak.