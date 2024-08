Man (26) die zwaargewond raakte door instorten Duits hotel maakt weer muziek in UMCG

Foto: Edi Hoefnagel-Visser via Instagram

Piano spelen, dat lukt nog niet. Maar met een melodica in de mond en onder één hand kan de 26-jarige Mark Hoefnagel uit Urk wel weer muziek maken met zijn bandleden. Dat deden ze dinsdag in het UMCG.

Mark is lid van de Urker band Ordan. Twee van zijn bandgenoten kwamen dinsdag langs met muziekinstrumenten om hem op te vrolijken. In de onderstaande video, gemaakt door Marks vrouw Edi (via Instagram) is te zien hoe dat gaat.

Video: Edi Hoefnagel-Visser via Instagram

De reden dat Mark nu niet in Urk is met zijn band, maar in het UMCG in Groningen, is een vakantie die twee weken geleden eindige in een drama. Het hotel waar hij met zijn vrouw Edi en zoontje Jamie verbleef stortte in. Edi en Jamie bleven ongedeerd, maar Mark kwam onder het puin terecht samen met veertien anderen. Twee van deze mensen overleefden de ramp niet.

Mark had ernstig letsel en werd lange tijd in een kunstmatig coma gehouden. Ruim een week geleden werd hij verplaatst vanuit Duitsland naar Groningen. Inmiddels is zijn toestand stabiel en gaat het langzaam beter met hem, vertelt zijn vader aan verschillende media, waaronder De Stentor.