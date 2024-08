Man (23) gewond bij steekincident op Martinikerkhof

Foto: Wijkagent Siard Heidanus via Twitter (@WA_Korrewegwijk)

Aan het Martinikerkhof in Groningen heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een steekincident plaatsgevonden. Daarbij raakte een man gewond. Er is nog geen verdachte aangehouden.

Het incident vond rond 04.40 uur plaats. Omstanders wisten agenten die in de omgeving aanwezig waren te alarmeren. Daarop kon de eerstehulpverlening voor het slachtoffer spoedig worden opgestart. Het slachtoffer is vervolgens door de ambulance voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

Naar de verdachte werd nog wel gezocht, maar ’s nachts niet meer aangetroffen, aldus de politie. Er is op dit moment nog niemand aangehouden. Het onderzoek naar het steekincident gaat daarop verder, onder meer met buurtonderzoek en forensisch onderzoek.