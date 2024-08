Machinist kon botsing met boom niet vermijden: “Het was een grote klap”

Een DDZ-trein. Foto: Rob Dammers - Holten NSR DDZ 7521, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91016690

Het mag een wonder heten dat er zaterdagavond in de trein van Groningen naar Zwolle geen gewonden zijn gevallen. Volgens spoorbeheerder ProRail is de klap fors geweest.

Het is zaterdagavond om 18.50 uur als DDZ-trein 7522 door de machinist op het Hoofdstation in Groningen in beweging wordt gezet. De bedoeling is om als intercity van Groningen via Assen en Zwolle naar Amsterdam te rijden. Op dat moment is er nog geen vuiltje aan de lucht. Voor Groningen en Drenthe is er weliswaar door het KNMI een code geel afgegeven vanwege de naderende buien, maar de harde wind en het onweer hebben op dat moment Groningen nog niet bereikt. Om 19.06 uur wordt station Assen bereikt. Na een korte stop vertrekt men naar Beilen.

Valwind

Op dat moment trekt op de grens van warme en koude lucht een actief buiengebied over. Volgens Weeronline is dit in Drenthe gepaard gegaan met een valwind. Een valwind ontstaat als een enorme hoeveelheid koude lucht uit een intensieve buienwolk omlaag stort. Op het aardoppervlak zoekt de kou met die enorme snelheid een weg in allerlei richtingen. De lucht spat als het ware uiteen. De krachten die vrijkomen zijn groot en kunnen in een gebied van vele honderden meters breed en kilometers lengte schade aanrichten.





De schade in de cabine van de trein is groot. Foto: Incidentbestrijder Nick

“Botsing was niet te vermijden”

Bij Meppel komt er door deze wind een boom op het spoor terecht. Incidentbestrijder Nick van spoorbeheerder ProRail wordt met zijn team opgeroepen om naar deze locatie te gaan. Onderweg naar Meppel blijkt dat de hulp van het team echter elders harder gewenst is. Bij Eursing tussen Hooghalen en Beilen is trein 7522 op een boom gebotst. Op de locatie komen blijkt nog een hele klus te zijn voor de hulpverleners omdat in de omgeving meerdere omgewaaide bomen wegen blokkeren. Uiteindelijk is het team even na 20.00 uur op de locatie. “Het is een enorme knal geweest”, laat Nick weten. “De machinist zag voor zijn trein een boom omvallen. Er is een snelremming ingezet, maar een botsing was niet meer te vermijden.”

Troostaap

Al snel wordt duidelijk dat er niemand gewond is geraakt. Wel is de machinist erg geschrokken. “Wij zijn direct begonnen met het uitdelen van flesjes water aan de inzittenden omdat het in de trein flink warm was geworden. In de trein kwam ik ook een klein meisje met haar vader tegen. Het kind was behoorlijk onder de indruk van het voorval. Na het uitdelen van de flesjes water ben ik naar mijn voertuig gelopen om een troostaapje op te halen. Toen ik haar deze knuffelbeer gaf verscheen er een grote glimlach op haar gezicht.”

Evacuatietrein

Hulpverleners werken ondertussen aan een plan hoe zij de reizigers het beste uit de trein kunnen evacueren. Besloten wordt om een evacuatietrein in te zetten. Vanuit de richting Meppel wordt er een SNG-trein naar de locatie gereden. Nick: “Samen met een collega hebben we deze trein zo goed mogelijk gepositioneerd. Tussen de twee treinen hebben we een brug gebouwd waarmee de reizigers konden overstappen van de ene in het andere treinstel.” Rond 21.05 uur was de evacuatie voltooid en konden de reizigers hun reis vervolgen.

Ruiten versplinterd

Op zijn sociale media deelt Nick foto’s van de schade aan de trein. Daaruit blijkt dat die schade fors is. Zo is de pantograaf beschadigd geraakt en zijn de ruiten aan de voorzijde van de trein versplinterd. “Dat het een grote klap is geweest blijkt wel aan de schade van de cabine. Gelukkig is de machinist enkel geschrokken.” Voor de incidentbestrijders zat daarmee de klus er nog niet op. Na het verwijderen van de boom kon het wegslepen van de trein beginnen. Duidelijk is dat het bewuste treinstel voorlopig niet inzetbaar is. Na het repareren van de bovenleiding kon zondagochtend het treinverkeer tussen Assen en Hoogeveen hervat worden.