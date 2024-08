Maartenscollege biedt ruimte voor leerlingen van afgebrande mytylschool Prins Johan Friso in Haren

Foto: Maarten van Koeverden via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Het Maartenscollege in Haren biedt aan vijf groepen van de afgebrande mytylschool Prins Johan Friso lokalen aan voor het komende schooljaar.

Sinds de brand van woensdagavond 21 augustus, zocht de Prins Johan Frisoschool in Haren ruimte voor zes groepen. Voor één groep lukt het toch nog om binnen het eigen gebouw een lokaal te realiseren. Maar door de brandschade kunnen vijf groepen voorlopig niet terecht in het eigen schoolgebouw. Nu trekt de school samen op met het nabijgelegen Maartenscollege om deze groepen een goede plek te geven.

Opluchting

Woordvoerder van de school, Sjors van Broekhuizen, is opgelucht: “Het is echt een uitkomst. Het is op loopafstand van onze eigen locatie. We krijgen een eigen gang, met lokalen eraan. We zijn echt blij dat het op die manier kan.”

Omdat het gaat om leerlingen in het speciaal onderwijs, moest de tijdelijke locatie aan een aantal strenge voorwaarden voldoen. Zo moet de locatie rolstoeltoegankelijk zijn, gemakkelijk te bereiken voor taxibusjes, moeten er mogelijkheden zijn voor verschoning, ergotherapie en logopedie en moeten de leerlingen eventuele therapieën bij het nabijgelegen UMCG Beatrixoord kunnen voortzetten.

Geen seconde nadenken

Voor het Maartenscollege was het geen moeilijke stap om de naburige school te hulp te schieten. Rector Louwien Eising: “Toen we hoorden wat er gebeurd was, hoefden we geen seconde na te denken. We voelen ons erg betrokken, zeker bij leerlingen van zo dichtbij. Dan kun je niet níks doen. We konden een aantal lokalen vrijmaken, die gelukkig voldeden aan de voorwaarden voor het onderwijs en de zorg voor de leerlingen.”

Startdatum met een slag om de arm

De hoop is dat het schooljaar voor de zes groepen op 9 september kan starten. Omdat de organisatie veel vraagt van de beide scholen, is de startdatum is nog niet helemaal zeker. De scholen werken zo snel mogelijk aan het inrichten van de tijdelijke locatie. Wanneer duidelijk is wanneer en hoe laat het schooljaar voor deze leerlingen precies begint, horen de ouders en leerlingen dat zo snel mogelijk.

De scholen weten nog niet voor hoelang deze situatie zo blijft. De leerlingen gaan pas weer terug naar de Prins Johan Frisoschool wanneer zij daar weer goede lokalen en faciliteiten hebben. “Maar voor zolang doen we er alles aan om onze leerlingen ook op deze tijdelijke locatie goede zorg en goed onderwijs te bieden”, aldus Marian Wassing, directeur van de Prins Johan Frisoschool.