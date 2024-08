“Maandag zonnige perioden, op dinsdag zeer warm”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het is de komende dagen volop zomerweer. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het dinsdag zelfs zeer warm worden met temperaturen die oplopen naar 28 graden.

“Maandag zijn er zonnige perioden en trekken er enkele wolkenvelden over”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 25 graden bij een zwakke zuidelijke wind, windkracht 2. In de nacht van maandag op dinsdag koelt het af tot omstreeks 12 graden. Dinsdag wordt het zeer warm zomerweer met een maximumtemperatuur die oploopt tot 27 of 28 graden. Er is veel zon en er trekt enige bewolking over. In de avond en in de nacht naar woensdag is er kans op een bui. De minima liggen dan rond de 18 graden en de wind komt uit het zuiden tot zuidwesten en is matig, windkracht 3.”

“Woensdag is het met 23 graden een stuk minder warm. Het blijft droog en zonnige perioden en wolkenvelden wisselen elkaar af. De wind uit het westen tot zuidwesten is matig, windkracht 4. Donderdag is er in de loop van de dag en in de avond en nacht kans op een bui. Vrijdag is het weer droog. Beide dagen wordt het 22 tot 23 graden.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.