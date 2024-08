“Maandag zeer warm, dinsdag drukkend en broeierig warm”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Liefhebbers van warm zomerweer kunnen de komende dagen te kust en te keur. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het op dinsdag drukkend en broeierig warm.

“Maandag is het vrijwel onbewolkt en zeer warm tot tropisch bij een maximumtemperatuur van 28 tot 30 graden”, vertelt Kamphuis. “Er waait een matige oostenwind, windkracht 3 tot 4. Het blijft droog. In de nacht van maandag op dinsdag is het erg zwoel met minima die maar langzaam tot rond de 20 graden zakken.”

“Dinsdag is het drukkend en broeierig. Tot hoe hoog de temperatuur precies op gaat lopen is onzeker en hangt af van de koers van een kleine depressie die zeer warme tot tropische lucht aanvoert. De temperatuur lijkt ergens tussen de 25 en 29 graden uit te gaan komen. Er zijn zonnig perioden maar het is ook onstabiel met kans op een forse regen- of onweersbui. De wind komt uit verschillende richtingen en is zwak of matig, windkracht 2 of 3. In de nacht naar woensdag koelt het af naar zo’n 16 of 17 graden en ook dan is er kans op een onweersbui.”

“Woensdag is de hitte verdreven maar blijven de temperaturen zomers warm bij 23 tot 25 graden. Verder is er geregeld zon maar is er ook kans op een regen- of onweersbui. De rest van de week keert het zeer warme weer niet terug. Donderdag en vrijdag wordt het 22 tot 24 graden met vooral op vrijdag kans op een bui. Voor meer details over het zeer warme tot tropische weer en de kans op onweersbuien kun je terecht op mijn weerpagina.”

De (hitte) verschillen maandag in ons land met een overzicht van de maximumtemperaturen: