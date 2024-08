‘Maandag wisselend bewolkt, komende dagen veel zon en oplopende temperaturen’

Foto: Joris van Tweel

Liefhebbers van mooi zomerweer kunnen de komende dagen hun hart ophalen. De zon laat zich veelvuldig zien en de temperaturen gaan in de lift omhoog waarbij het op woensdag 27 of 28 graden kan worden.

Maandag begint de dag met zon maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag is er een klein buitje mogelijk. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 of 21 graden. De nacht van maandag op dinsdag verloopt helder. De minimumtemperatuur komt rond de 12 of 13 graden te liggen.

Op dinsdag krijgt de zon meer ruimte. In de middag kunnen er een aantal wolkenvelden passeren, maar het blijft wel droog. Bij een zwakke wind uit zuidelijke richting, later draaiend naar het zuidoosten, wordt het 24 of 25 graden. Op woensdag is de zon prominent aanwezig. Er is nagenoeg geen wind en de maximumtemperatuur ligt rond de 27 of 28 graden. Mogelijk ontstaan er in de avond wat wolkenvelden maar het lijkt wel droog te gaan blijven.