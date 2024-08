LIVE (1-0) | FC Groningen vroeg op achterstand tegen Almere City FC

Goedemiddag! Op deze zonnige zaterdag zal FC Groningen een grootse primeur beleven. De ploeg speelt vanmiddag namelijk voor het eerst een officiële wedstrijd tegen Almere City FC.

Voor wie de middag nog meer bijzonder zal zijn, is voor middenvelder Stije Resink die gisterenmiddag officieel de overstap maakte van Almere naar Groningen.

Terwijl de Almerenaren zich in het rechterrijtje op de zeventiende plek bevinden, staat de Trots van het Noorden na drie ongeslagen wedstrijden op een prachtige derde plek in de Eredivisie. Worden de volgende drie punten vanmiddag in Almere opgehaald?

85′ Thom van Bergen verlaat het veld voor Thijs Oosting. FC Groningen beweegt ondertussen meer en meer naar voren en dringt aan bij Almere.

76′ Met nog een kwartier op de klok staat het in Almere nog steeds gelijk. Hoewel de FC aanzienlijk beter is gaan voetballen, weten de Groningers de wedstrijd nog niet helemaal naar zich toe te trekken. De zoektocht naar een tweede treffer nog in volle gang.

67′ De aanvoerder doet het! Op aangeven van Marvin Peersman kopt Leandro Bacuna de FC op gelijke hoogte. 1-1.

65′ FC Groningen gaat wisselen. Finn Stam verlaat met geel op zak het veld en wordt vervangen door Wouter Prins. Brynjólfur Willumsson mag ook het veld betreden en vervangt Romano Postema.

57′ Twee keer is Thom van Bergen dichtbij het doel van Bakker, maar de Almerenaren zetten tot twee keer toe net genoeg druk. Desondanks komen de Groningers in het begin van de tweede helft meer tot voetballen.

50′ Romano Postema verlost de FC bijna van de nul. Na een langdurige aanval komt de bal via een hoge pass bij de aanvaller terecht, maar zijn koppel gaat over.

46′ Almere City brengt de bal weer aan het rollen. De tweede helft gaat van start.

Het is rust. Het spel wat FC Groningen graag wil spelen, hebben ze in de eerste helft nog niet kunnen laten zien. Weet de ploeg uit het noorden het na rust om te keren?

43′ Vlak voor rust weet Almere nog uit te breken. Wat de FC ook probeert, elke mogelijke aanval wordt afgeweerd en schoten op doel blijven nog steeds uit. Nadat het Yanmar Stadion weer enkele tijd naar een poging tot aanvallen van FC Groningen heeft aangekeken, weet Almere met een snelle counter tot een schot te komen. Vaessen tikt het schot over. Enkele seconden later wordt gevloten voor buitenspel. Weet de FC nog te verrassen voor de rust?

31′ Na een half uur spelen heeft FC Groningen nog steeds nul schoten op het doel van Almere gelost. De thuisploeg houdt het veld klein en zet verdedigend flink druk. Hoewel de Groningers het meeste balbezit hebben, weten ze lastig onder de verdedigende druk van de Almerenaren vandaan te komen.

17′ De Groningers lijken erg onder de indruk te zijn van de vroege treffer van de thuisploeg. De groen-witten weten geen echt gevaarlijk offensief te creëeren, terwijl Almere keer op keer voor het doel van Vaessen verschijnen.

8′ Almere komt op voorsprong… 1-0. Na minuten lang geklungel achterin komt de bal uiteindelijk bij Baptiste Guillaume terecht. De spits haalt uit en werkt de bal vrij gemakkelijk in de linker onderhoek.

1′ Het eerste fluitsignaal in Almere klinkt. We zijn van start!

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Leandro Bacuna, Marco Rente, Marvin Peersman, Finn stam; Jorg Schreuders, Johan Hove, Tika de Jonge, Luciano Valente; Romano Postema, Thom van Bergen.

Opstelling Almere City FC: Bakker; Akujobi, Jacobs, Visus, Zagaritis; Alex Balboa, Ritmeester van de Kamp; Guillaume, Robinet, Mastoir; Hansen.

Scheidsrechter: