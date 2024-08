Leonore en Geertje uit Stad wandelen van het Duitse Haren naar Groningen voor nierpatiënten

'Foto via Leonore van der Heide

Twee vriendinnen uit Groningen wandelen over een week 73 kilometer in één dag lopen voor de Nierstichting. Leonore van der Heide zet dan, samen met mijn vriendin Geertje Brugman, 100.000 stappen van het Duitse Haren naar Groningen.

“We vertrekken rond 3 uur s nachts uit Haren en hopen rond 11 uur s avonds in Groningen te zijn”, vertelt Leonore. “Met deze actie hopen we een motiverende start te maken voor de collecteweek voor de Nierstichting, die loopt van 15 t/m 21 september.”

Leonore loopt de monstertocht voor alle nierpatiënten, maar één nierpatiënte gaat haar er mentaal doorheen slepen: “In onze familie komt erfelijke cystenieren voor en dit jaar is mijn moeder begonnen met dialyseren in het UMCG in Groningen. Mijn moeder is een ongelooflijk sterke vrouw en nu is het mijn beurt om ook sterk te zijn en in actie te komen.”

“Geertje en ik kennen elkaar inmiddels acht jaar, en ze was vroeger vaak bij ons thuis”, vervolgt Leonore. “Ze is een enorme steun voor mij, en ik ben dankbaar dat we deze uitdaging samen kunnen aangaan. Geertje laat momenteel in het UMCG onderzoeken of zij een nier aan mijn moeder kan doneren—een buitengewoon bijzonder gebaar waarvoor ik geen woorden heb.”

Wie een donatie wil doen aan de actie van Leonore en Geertje voor de Nierstichting, kan dat hier doen. De 100.000 stappentocht van de twee vriendinnen gaat volgende week vrijdag rond 3 uur ’s nachts uit van start in het Duitse Haren. Het tweetal hoopt rond 11 uur s avonds weer in Groningen te zijn.