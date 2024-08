Laros Duarte ontbreekt zaterdagavond bij FC vanwege mogelijke transfer naar Hongarije

FC Groningen moet het zaterdagavond in de wedstrijd tegen RKC stellen zonder Laros Duarte. Volgens verschillende media staat de middenvelder op het punt om de overstap te maken naar het Hongaarse Puskás Akadémia.

Puskás Akadémia komt uit in de hoogste divisie van Hongarije. Volgens SoccerNews wil de club Duarte per direct overnemen van de FC. De 27-jarige voetballer heeft eerder deze zomer aangegeven dat hij wel oren heeft in een transfer naar het buitenland. Op dit moment zou hij in de belangstelling staan van meerdere clubs. De FC zou Duarte groen licht hebben gegeven om de overgang naar Hongarije af te ronden.

Duarte werd geboren op 28 februari 1997 in Rotterdam. Hij begon met voetballen bij Sparta AV. Na het doorlopen van de jeugdopleiding verhuisde hij in 2015 naar PSV. Omdat een doorbraak in Eindhoven uitbleef, vertrok hij drie jaar later weer terug naar Sparta. Sinds de zomer van 2021 speelt Duarte in Groningen. Voor de FC speelde hij tot nu toe 75 wedstrijden waarbij hij acht keer tot scoren wist te komen. Met name in het vorige seizoen was hij een belangrijke speler in de selectie. Zijn contract loopt na dit seizoen af.