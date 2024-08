Laatste loodjes voor Operatie Ring-Zuid tijdens druk laatste weekje: ‘Paaltje hier, bermpje daar’

Foto: Joris van Tweel

De aannemers rond de zuidelijke ringweg zijn druk bezig met de laatste puntjes op de i binnen Operatie Ring-Zuid. “Het is nog een paaltje hier en een bermpje daar. Dus we gaan het zeker halen voor de deadline.”

Het is deze week nog een drukte van belang op het nieuwe trace van de zuidelijke ringweg. Op verschillende plekken wordt nog druk gewerkt, voornamelijk aan het wegwerken van de laatste klussen, vertelt Teun Alberts, projectcoördinator binnen aannemerscombinatie Herepoort. “We zijn nu met het laatste asfalt van de hoofdwegennet bezig. Voor de rest zijn het met name de ‘puntjes op de i’, dus een paaltje hier of een bermpje daar. Daar zijn we nog wel een weekje druk mee, maar het is allemaal bekend wat er moet gebeuren. Zodat we volgende week zondag een hele mooie weg hebben om open te stellen.”

Ook Bert Kramer van Herepoort ziet dat de grote ombouw van de zuidelijke ringweg, die in maart begon, zo goed als zeker per 1 september klaar is. “Je kunt eigenlijk wel stellen dat alles zo goed als af is. We zijn echt nog wel met een aantal zaken bezig die de laatste week nog moeten worden opgelost. Alles is inmiddels getest, maar je ziet bijvoorbeeld dat er nog een aantal schermen en rozenstruiken geplaatst moeten worden.”

Foto: Joris van Tweel Foto: Joris van Tweel

Dag eerder open: ‘Medewerkers willen ook van openingsfeest genieten’

Dat de ringweg al op zondag 1 september open gaat, betekent dat de grote ringweg-operatie een dag eerder is voltooid dan gepland. Alberts: “Wij hebben alles zo gepland dat we marge hebben in de planning. Die hoeven wij niet te gebruiken. We lopen wat in, alles loopt goed dus we krijgen het klaar. Het weer hielp natuurlijk ook mee. We kregen wel eens een keer ook weer een hittegolf op ons dak, maar dat lossen we met elkaar ook weer op.”

Volgens Kramer is het besluit om de ringweg eerder te openen ook bedoeld om medewerkers, die zo lang aan de ringweg hebben gewerkt, de kans te geven mee te doen aan de festiviteiten tijdens het afsluitende weekend van Operatie Ring-Zuid.

“We zouden het laatste weekend het hele Julianaplein afsluiten. We hebben gekeken of we wat meer naar voren konden trekken, zodat we dat niet het hele weekend hoefden te doen. Want we wilden natuurlijk een openingsfeest organiseren. Toen kwam het er nog bij dat onze eigen mensen daar ook naartoe moesten kunnen. Dus we hebben al wat naar voren toegetrokken, zodat de mensen ook zelf nog van het openingsfeest kunnen genieten. Wij rijden, als aannemerscombinatie, dan ook als eerste hier over deze weg heen voordat de weg wordt opengesteld.”

‘Zeven jaar van hun leven in de zuidelijke ringweg’

Kramer en Alberts kijken met trots terug wat er de afgelopen periode is bereikt tijdens de werkzaamheden. Kramer: “Het is een mooie afsluiting van iets wat Groningen jaren geplaagd heeft. Als je nu ook het verschil ziet met daarvoor is het natuurlijk enorm. Denk aan de mensen die rond het toekomstige Zuiderplantsoen wonen, die komen nu natuurlijk in een oase van rust.”

Alberts vult aan: “Ik ben zelf nu bijna zeven jaar betrokken bij dit project. Het is echt wel vet om vanaf het begin van het werk mee te maken. Als de weg open gaat hebben nog een bescheiden feestje in de MartiniPlaza. Dat is wel even een dingetje waar we even bewust bij gaan stilstaan, want voor de meesten zit er wel zeven jaar van hun leven in de zuidelijke ringweg.”

Foto: Joris van Tweel Foto: Joris van Tweel

‘Drukke bedoening, maar heel gezellig’

Het openingsfeest is ook voor de medewerkers echt een motivatie om nu door te pakken, besluit Kramer. Op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus vindt het festival “De Ring is Rond” plaats, zowel op de ringweg als in MartiniPlaza.

Kramer: “Het staat allemaal goed in de steigers. Het is een hele happening geworden. Als je kijkt wat er allemaal bij Martiniplaza aan materieel komt, dat is echt overweldigend. Voor kinderen, voor gezinnen, voor iedereen is het leuk om daar te gaan kijken. Maar ook heel veel mensen willen natuurlijk even de laatste keer, of voor die enige keer hier door die verdiepte ligging en over het Julianaplein heen lopen. Ik denk dat dat een hele drukke bedoening wordt komend weekend en heel gezellig. Ik heb al even bekeken en volgens mij wordt het ook nog leuk weer. Dus volgens mij krijgen we een heel mooi openingsweekend.”