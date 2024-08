Laatste loodjes voor Operatie Ring-Zuid, maar ringwegproject gaat nog wel even door (foto’s)

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

Nog iets meer dan twee weken en dan moet het klaar zijn: Operatie Ring-Zuid. Vanaf september zijn het Vrijheidsplein, het Julianaplein, de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg en de Europaweg klaar én aan elkaar verbonden. Maar het hele ringweg-project afmaken, dat duurt nog wel even.

Van het Julianaplein tot aan de Europaweg wordt nog op veel plekken gewerkt. Zo lijkt het Julianaplein vanuit de lucht al zo goed als af. Maar aan alle nu nog gesloten verbindingswegen (de tunnelboog tussen Hoogezand en Assen en de verbindingswegen tussen Drachten en Hoogezand in beide richtingen) wordt nog gewerkt.

Maar het werk is zo goed als klaar voor opening van het plein. Ook de afrit voor verkeer vanaf Hoogezand (uit de verdiepte ligging) richting het centrum is bijna gereed.

Meer werk moet er nog gebeuren aan de aansluiting tussen de Brailleweg, de Vondellaan en de ringweg richting Hoogezand. De verwachting is dat ook die weg op tijd klaar is. Zoals gepland ontbreekt hier dan nog één aansluiting, namelijk die tussen het verkeer vanaf Drachten richting het centrum. Die wordt op 30 september opengesteld, omdat eerst de Brailleweg nog moet worden heringericht.

Ook de verdiepte ligging is bijna klaar voor gebruik, met overal een laag asfalt. Volgens Aanpak Ring-Zuid is de verdiepte ligging de rest van de maand augustus het decor van testen. Daarnaast moet er hier en daar nog wat groen worden aangebracht. De oude ringweg is nu op de meeste plekken helemaal verdwenen. Alleen het stuk ringweg waar mogelijk een kunstwerk (het Gebeugenpaviljoen) van gemaakt wordt, dat staat er nog, evenals het viaduct over de Hereweg. Dit laatste deel van de oude ringweg gaat pas na de 4Mijl (in oktober) tegen de vlakte.

Hoewel de zuidelijke ringweg vanaf september weer helemaal open kan, is het project Aanpak Ring-Zuid nog niet voorbij. De Máximaweg, de nieuwe verbindingsweg tussen Brailleweg en Hereweg, gaat pas later dit jaar open. Ook moeten rond de ringweg nog bomen en planten worden aangebracht, waarvoor opnieuw een paar afsluitingen nodig zullen zijn in de avonden en weekenden.

Ook moeten de Paterswoldseweg, de Hereweg en de Van Ketwich Verschuurlaan nog een nieuwe inrichting gaan krijgen, moet de Esperantotunnel worden aangelegd onder het spoor en moet het Zuiderplantsoen worden ingericht op de ‘deksel’ van de verdiepte ligging. Kortom: er wordt nog tot rond de zomer van volgend jaar gewerkt aan de zuidelijke ringweg.