Kleurrijke zonsondergang door branden in Canada

Foto: Sebastiaan Scheffer

De zonsondergang zondagavond zal kleurrijker zijn dan normaal vanwege de aanwezigheid van rook in de atmosfeer veroorzaakt door grote branden in Canada. Dat schrijft Buienradar.

Canada heeft al wekenlang te maken met diverse branden in natuurgebieden. Rook afkomstig van deze branden trekt zondag over ons land. Dit wordt veroorzaakt door de straalstroom die de rook vanuit Noord-Amerika naar Europa en het Arctisch gebied brengt. De aanwezigheid van de rook was zaterdagavond bij de zonsondergang ook al merkbaar toen er aan de horizon een donkere laag te zien was. Deze laag bestond uit rook en as. De zon kleurde hierdoor extra rood.

Zondag overdag zorgde de rook er voor dat het zonlicht in onze contreien deels werd tegengehouden. Wie goed keek, zag dat de lucht egaal geel kleurde. Het is deze zomer niet voor het eerst dat Canadese rook overtrekt. In juli was dit ook het geval. Nu de wind deze dagen opnieuw in het westen tot noordwesten zit, doet het verschijnsel zich opnieuw voor. De verwachting is dat we er maandag ook nog mee te maken zullen hebben. Op dinsdag draait de wind naar het zuiden en kan de rook ons niet meer bereiken.

Door de bosbranden in Canada hebben wij een grijze lucht waardoor de zon het moeilijk heeft. pic.twitter.com/Wd899tStET — Meteo Roodeschool (@MeteoRoodescho1) August 18, 2024