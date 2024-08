Kindercarnaval keert terug naar Beijum: “Parade met muziek, dans en plezier”

Jarenlang was het een traditie in de wijk Beijum: het kindercarnaval. Praalwagens met verklede kinderen trokken door de straten om het Antilliaans carnaval te vieren. Ruim tien jaar geleden verdween het, maar deze zomer keert het terug.

Eerdere edities werden georganiseerd door de Antilliaanse soos in de wijk. Nadat de soos verdween, kwam ook de klad in de kleurrijke optocht. VRIJDAG brengt daar nu verandering in. “We gaan met alle kinderen in de wijk feest vieren”, laat de organisatie weten. “Van 19 tot en met 21 augustus vindt het Kindercarnaval in de wijk plaats. Op 19 en 20 augustus gaan kinderen samen met modeontwerper Raimiro Koeiman kostuums maken.” Volgens VRIJDAG is er daarbij van alles mogelijk: van stoere ridders tot prachtige prinsessen en kleurrijke vogels. Bij de editie is er geen link met het Antilliaans zomercarnaval.

Het hoogtepunt vindt op 21 augustus plaats. “Een carnaval is pas compleet met een parade. Gestoken in de zelfgemaakte kostuums wordt er een optocht vol muziek, dans en plezier georganiseerd. De parade eindigt op plein Oost met een feest met nog meer muziek, spelletjes en heerlijke hapjes en drankjes.” VRIJDAG laat weten dat kinderen gratis deel kunnen nemen aan de activiteiten.

Meer informatie vind je op deze website.