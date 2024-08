‘Kinderbiënnale – A Better Place’ genomineerd voor Museumkids Award

Kinderbiennale

De tentoonstelling ‘Kinderbiënnale – A Better Place ‘ in het Groninger Museum is genomineerd voor de landelijke Museumkids Award.

Het Museum is als een van de zes beste kandidaten geselecteerd uit 49 inzendingen. Het is de tweede keer dat het museum genomineerd is met de Kinderbiënnale. Eind mei kreeg het project de nominatie voor de internationale Children in Museums Award. De winnaars van de prijzen worden in oktober en november bekendgemaakt.

Het juryrapport meldt: “Uit alle aanmeldingen heeft de jury unaniem zes projecten geselecteerd. De jury van de Museumkids Award vond het project heel goed scoren op het gebied van innovatie.”

Met de Museumkids Award stimuleert de Museumvereniging bijzondere initiatieven voor de jongste generatie museumliefhebbers. Een professionele vakjury, kiest het meest bijzondere en innovatieve publieksprogramma. De prijzen worden uitgereikt tijdens het museumcongres in Arnhem op 14 november.

De Kinderbiënnale is een interactieve kunstervaring, die aanzet tot nadenken over hun idee van een betere wereld. Tien zalen vol kunst nodigen uit om te spelen, bouwen en de verbeelding de vrije loop te laten gaan. ‘Kinderbiënnale – A Better Place’ is nog te zien t/m 3 november en de toegang is gratis voor iedereen t/m 18 jaar.