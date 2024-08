Keukenbrand slaat door naar dak in Ulgersmaborg

Foto: 112 Groningen

De brandweer zette in de nacht van zondag op maandag flink wat materieel en menskracht in bij een woningbrand aan de Bieslookstraat in Ulgersmaborg.

Volgens de brandweer ontstond de brand in de keuken en sloeg deze door naar het dak. De brandweer schaalde de inzet snel op, omdat er vermoedens waren dat er nog mensen in het pand waren. Na een verkenning bleek dat niet het geval.

Na ruim een half uur blussen gaf de brandweer het sein ‘brand meester’. Nadat het vuur uit was, werd het pand geventileerd en overgedragen aan de bewoners. Stichting Salvage gaat de bewoners helpen met de verdere afhandeling.