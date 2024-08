Kennismaken met de vleermuis tijdens Nacht van de Vleermuis

Meervleermuis

Dit weekend vindt de Nacht van de Vleermuis plaats. In Matsloot, net ten zuidwesten van Stad, kun je kennis maken met de verschillende soorten vleermuizen die in het gebied leven.

De activiteit vindt plaats op vakantiepark Meerzicht. In het paviljoen op het park kun je zondagavond vanaf 20.00 uur een presentatie met filmpjes volgen. Na zonsondergang is het tijd voor een rondgang buiten op het park waarbij met een batdetector de rosse vleermuis, dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis zichtbaar worden gemaakt. Daarna gaat men in een bootje het Leekstermeer op om de watervleermuis en de meervleermuis te zien foerageren. Om dit te kunnen laten zien wordt gebruik gemaakt van een warmtebeeldcamera.

Aanmelden

De activiteit op Meerzicht wordt georganiseerd door de vleermuiswerkgroep Drenthe. Deelname kost 3 euro en aanmelden is van tevoren noodzakelijk door een mail te sturen naar dit adres.

Nacht van de Vleermuis

De Nacht van de Vleermuis is een internationaal evenement dat al sinds 1997 bestaat. Het evenement is opgezet om aandacht te vragen voor de bescherming van de kwetsbare vleermuizen. Vleermuizen zijn zoogdieren en krijgen meestal maar één jong per jaar. Deze trage voortplanting is één van de redenen dat deze dieren behoefte hebben aan bescherming. De grootste bedreiging is echter het verlies van slaapplaatsen als gevolg van renovatie- en restauratiewerkzaamheden. Ook intensieve bosbouwpraktijken, directe effecten van windturbines en toenemende lichtvervuiling worden gezien als een groot gevaar voor de dieren.

Dit hele weekend vinden verspreid over het land tal van activiteiten plaats. Een overzicht van de activiteiten vind je op deze website.