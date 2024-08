KEI-week begonnen met traditionele informatiemarkt

Foto: Britt Gnodde

De KEI-week is begonnen. Sinds maandagochtend staan de kraampjes voor de informatiemarkt opgesteld op de Vismarkt, en op het Broerplein zijn de eerste KEI-tasjes en betaalbandjes uitgereikt aan deelnemende nieuwe studenten.

Tijdens deze daginschrijving krijgen de nieuwe eerstejaarsstudenten alles wat ze nodig hebben om hun eerste week als student in de stad zo goed mogelijk door te komen. Zoals elk jaar leidt de route hen vervolgens naar de informatiemarkt op de Vismarkt, waar studentenverenigingen en -organisaties zich presenteren. Sinds vanochtend rijden er ook drie cabrio-bussen door de stad. Met een bustour worden de nieuwe studenten door ouderejaarsstudenten wegwijs gemaakt in Groningen.

In het Academiegebouw is er een speciaal openingsmoment van de KEI-week voor internationale studenten, waarbij ze een introductie krijgen over Nederland, Groningen en de KEI-week. Later op maandagmiddag beginnen ook de stadswandelingen, die de nieuwe studenten langs historische gebouwen, leuke barretjes en hippe plekken leiden. Vanaf 17.00 uur maken de ‘lopers’ voor het eerst kennis met hun KEI-leiders. Na een hapje eten gaan de nieuwe studenten met hun KEI-groepje naar de Grand Opening, het feest waarmee de KEI-week officieel wordt ingeluid.