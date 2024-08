Forse onweersbuien: KEI-feest op Grote Markt stilgelegd, veel meldingen bij brandweer

Foto: Rieks Oijnhausen

Het KEI-feest op de Grote Markt is voorlopig stilgelegd vanwege noodweer. Op dit moment trekken felle regen- en onweersbuien over Groningen.

Op de Grote Markt vindt dinsdagavond Night of the Songs plaats. Dit is een karaoke-evenement waarbij studenten en inwoners worden uitgedaagd om mee te zingen met allerlei bekende liedjes. “Rond 22.30 uur begon het stevig te hozen”, vertelt een nieuwsfotograaf. “Binnen enkele minuten was de Grote Markt leeg. Aanwezigen zochten een veilig heen komen. Toch is het niet iedereen gelukt om droog te blijven.”

In Drenthe hebben zich afgelopen uur stevige onweersbuien ontwikkeld. Daarbij valt er in korte tijd veel neerslag. Op het Gedempte Kattendiep leidt dit inmiddels tot wateroverlast. De brandweer wordt op deze locatie ingezet. Een brandweerwoordvoerder vertelt dat er vanwege het slechte weer veel naar de meldkamer wordt gebeld. Vanwege de buien heeft het KNMI een ‘code geel’ afgegeven. De verwachting is dat het aan het einde van de avond droog wordt.

Bekijk hieronder filmbeelden van het moment dat de regen met bakken uit de hemel komt: