SP in Kamer wil af van munitiedepots in aardbevingsgebied: ‘Dit is niet hoe je een ereschuld inlost

Foto: Freek Wolsink via Pexels

Defensie onderzoekt nog steeds meerdere locaties in het aardbevingsgebied in Groningen voor de opslag van munitie. Als het aan de SP-fractie in de Tweede Kamer ligt, gaat daar direct een streep door.

Eén van deze plekken die Defensie onderzoekt voor een munitiedepot grenst vlak tegen onze gemeente, tussen het buurtschap Lageland en Woltersum bij Luddeweer. In het mogelijke depot moet munitie komen te liggen, die Defensie snel kan inzetten. Defensie denkt aan centraal gelegen munitieopslag of meerdere in Noord-Nederland, dicht bij de Eemshaven.

Om het depot op deze plek aan te kunnen leggen, moet zeker één boerderij tegen de vlakte. Wanneer Defensie kiest voor één van de andere plekken in Noord-Nederland, zullen hier ook boerderijen en huizen moeten worden verwijderd.

Dat is tegen het zere been van de SP, laat Kamerlid Sandra Beckerman weten: “Gedupeerden die jarenlang hebben moeten strijden met de overheid omdat hun woning door gaswinning kapot en onveilig was dreigen, als deze plannen doorgaan, door de overheid gedwongen te moeten verhuizen.”

Ook liggen de locaties te dicht bij bewoond gebied, vindt Beckerman. Daarom wil Beckerman dat minister Brekelmans (Defensie, PVV) en staatssecretaris Szabó (Binnenlandse Zaken, PVV) de locaties in het bevingsgebied direct doorstreept: “In 2023 sprak het vorige kabinet dat ze een ereschuld aan Groningen hadden. Mensen hun thuis afnemen is niet hoe je een ereschuld inlost. De plannen voor grootschalige opslag van munitie in het bevingsgebied moeten van tafel.”