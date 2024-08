Kamer van Koophandel in Groningen op de schop, deel verhuist naar Leeuwarden

foto: Roel Breet

De Kamer van Koophandel (KvK) in Groningen gaat verbouwen. De servicebalies worden uitgebreid, er komt ruimte voor externe instanties en één afdeling verhuist naar Leeuwarden.

Het is de afdeling administratie die met haar dertig medewerkers naar de Friese hoofdstad vertrekt. Daardoor komt ruimte vrij, die gebruikt zal worden voor de uitbreiding van verschillende servicebalies en de huisvesting van externe instanties, waaronder de Belastingdienst, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het UWV. Dat zijn organisaties waar ondernemers veel mee in aanraking komen.

Op 12 september beginnen de Groningse medewerkers van de afdeling backoffice in Leeuwarden. In Groningen blijven zo’n 25 medewerkers over.