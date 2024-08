Jorinde van Klinken plaatst zich voor Olympische finale discuswerpen

Foto: atletiek.nl

Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek heeft zich vrijdagavond geplaatst voor de finale van het discuswerpen, tijdens de Olympische Spelen van Parijs. Ze is één van de favorieten voor goud.

De 24-jarige atlete kwam in de kwalificatie met haar schijf van 1 kilo tot een afstand van 64 meter 81; voldoende om de eis van 64 meter voor deelname aan de finale te overtreffen. Haar persoonlijk record, tevens Nederlands record, staat op 70 meter 22. De finale staat voor a.s. maandagavond op het programma.

Van Klinken was opgetogen over de sfeer. “Het is een fantastisch stadion en ik probeer er van te genieten. Ik zat ook niet te stressen en heb een prima wedstrijd geworpen,” zei ze voor de camera’s van de NOS. Over maandag: “In de finale is alles mogelijk. Veel mensen gaan voor het hoogste.”

Van Klinken komt volgende week ook in actie bij het kogelstoten. Ze veroverde bij het EK Atletiek in juni op beide onderdelen een zilveren medaille.