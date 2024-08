Jorg Schreuders verlengt contract met FC Groningen tot medio 2027

Foto: FC Groningen

FC Groningen heeft met Jorg Schreuders een nieuw driejarig contract gesloten. De 19-jarige Stadjer verlengde zijn overeenkomst met de FC tot medio 2027.

De oude verbintenis van Schreuders zou na dit seizoen aflopen en dan zou hij zonder transfersom bij de club kunnen vertrekken. Schreuders is een kind van de club: hij doorliep de volledige opleiding van FC Groningen op sportpark Corpus den Hoorn en debuteerde op 15 april 2023 in het eerste elftal.

Afgelopen seizoen kende hij zijn doorbraak als dynamische middenvelder en was hij één van de vier Groningse jongens in het aanvallende blok van de ploeg. Schreuders speelde tot nu toe 39 officiële wedstrijden in het groen-wit, waarin hij tot vijf doelpunten en vier assists kwam. Hij groeide in Euroborg uit tot publieksspeler en werd door de supporters beloond met de uitverkiezing tot Speler van het Jaar 2024.

Schreuders is enthousiast over zijn contract. “Dit is een hartstikke mooi moment. Het heeft misschien allemaal iets langer geduurd dan verwacht, maar er was bij mij nooit twijfel over mijn gevoel voor FC Groningen. (…) Ik ben heel benieuwd hoe we het op het hoogste niveau gaan doen en hoe we ons presenteren in de Eredivisie. Ik kijk daar enorm naar uit!”