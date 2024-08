Jason Dourisseau keert terug bij Donar: “Het voelt geweldig om er weer te zijn”

Jason Dourisseau - Foto via Donar

Clubicoon Jason Dourisseau keert terug bij Donar. Dit keer niet als speler, maar als assistent van coach Andrej Štimac.

“Het voelt geweldig om weer terug te zijn”, vertelt de inmiddels veertigjarige Dourisseau. “Donar is altijd als familie voor mij geweest en ik ben klaar om als assistent-coach mijn ervaring te delen en bij te dragen aan het succes van het team.”

Dourisseau speelde (met klein uitstapje van een jaar naar Duitsland) van 2009 tot 2020 voor Donar. Hij werd één van de belangrijkste en meest iconische spelers van de club. Met Donar won hij vijf keer het Nederlands kampioenschap en meerdere bekers en supercups. Dourisseau, binnen de club en onder fans liefkozend ‘JD’ genoemd, was zo geliefd dat Donar zijn rugnummer 8 in 2021 heeft teruggetrokken bij zijn afscheid. Ook kreeg Dourisseau een tribune naar zich vernoemd in MartiniPlaza.

De geboren Amerikaan werd in 2015 Nederlander en woont al lange tijd in Groningen. Vorig jaar kwam Dourisseau nog een jaartje terug van zijn pensioen en speelde hij nog een jaartje bij Aris Leeuwarden. Ook werkt Dourisseau als mentor voor jonge mensen bij Noorderpoort, waar hij studenten begeleidt in hun persoonlijke en professionele groei. Dourisseau combineert zijn werk bij Noorderpoort nu met het assistent-trainerschap bij Donar.