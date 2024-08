Jacques d’Ancona nog één keer langs belangrijke plekken in zijn leven

Foto: Jos @ FPS-Groningen via Wikimedia Commons (CC 2.0)

De vorige week op 86-jarige leeftijd overleden Jacques d’Ancona legt maandag nog een route af langs plekken die belangrijk zijn geweest in zijn leven. Het Dagblad van het Noorden heeft de route gepubliceerd.

De route is een wens van D’Ancona. Om 11.00 uur vertrekt de lijkwagen vanuit Paterswolde waar D’Ancona woonde. Om 11.15 uur wordt langs het Esserbergstadion van Be Quick gereden. D’Ancona is erelid van Be Quick en was één van de initiatiefnemers van het Eurovoetbaltoernooi.

Om 11.30 wordt de redactie van het Dagblad van het Noorden aangedaan aan de Lübeckweg en om 11.40 uur het oude pand van het Nieuwsblad van het Noorden aan het Gedempte Zuiderdiep. D’Ancona was journalist voor de krant.

Om 11.50 rijdt de auto langs de stadsschouwburg. Op de aangegeven plekken wordt stapvoets gereden zodat belangstellenden die daar staan afscheid kunnen nemen.

Daarna gaat hij naar Martiniplaza waar ook afscheid genomen kan worden van D’Ancona. Aanmelden moet wel via aanmeldenuitvaart@monuta.nl. Dat kan tot zondag 17.00 uur.

Na de bijeenkomst in Martiniplaza wordt in besloten kring afscheid genomen van D’Ancona.