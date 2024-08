IT-storing treft hulpdiensten en DigiD

Foto: Stichting de Computerbank

De hulpdiensten kampen sinds dinsdagavond met een landelijke IT-storing. De hulpdiensten hebben hierdoor problemen met hun communicatie- en alarmeringssysteem.

Door de storing kunnen ze onderling moeilijker met elkaar communiceren. Het alarmnummer 112 is nog wel bereikbaar. Ook diverse ministeries kampen met soortgelijke problemen. De storing zou zijn ontstaan bij het Ministerie van Defensie. Het is onduidelijk of de problemen verband houden met de storing van dinsdag op Eindhoven Airport. Daardoor viel het vliegverkeer stil.

Wat de oorzaak van de storing is, is nog onduidelijk. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Utrecht veroorzaakt de storing problemen met het alarmeringssysteem P2000 en het communicatiesysteem C2000. Dat laatste systeem gebruiken agenten op straat voor de communicatie onderling en met de meldkamer. Ook de kustwacht meldt te zijn getroffen door de storing. Daarom communiceren de hulpdiensten nu telefonisch of via SMS.

Ook DigiD kampt met een storing. Het is onduidelijk in hoeverre de diverse problemen met elkaar te maken hebben. Het is niet bekend wanneer de problemen verholpen kunnen worden.