Inzamelingsactie voor Beatrix Kinderziekenhuis tijdens openingsweekend nieuwe zuidelijke ringweg

Foto: Joris van Tweel

Alle activiteiten tijdens ‘De Ring is Rond’, het aankomende openingsweekend van de nieuwe zuidelijke ringweg, zijn gratis toegankelijk. De organisatie vraagt bezoekers wel om een vrijwillige donatie te doen voor de stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis.

De nieuwe zuidelijke ringweg wordt komende zondag in zijn geheel geopend. Om dit te vieren organiseren Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus het festival ‘De Ring is Rond’.Bouwers van de ringweg laten zien met welke machines en materialen ze hebben gewerkt, er kan gewandeld worden door de verdiepte ligging van de nieuwe ringweg, het Noord-Nederlands Orkest (NNO) speelt bekende filmmuziek en een cabaretier verzorgt een optreden. Een volledig overzicht van alle activiteiten vind je hier.

Dat alles is geheel gratis, maar Aanpak Ring-Zuid hoopt dat bezoekers wel overwegen een donatie te doen aan de stichting Vrienden van het Beatrix Kinderziekenhuis, zodat kinderen die opgenomen zijn in het UMCG hun tijd in het ziekenhuis zo comfortabel en zonder stress doormaken.

“Ik vind het supermooi dat we op deze manier aandacht mogen vragen voor het Beatrix Kinderziekenhuis”, stelt fondsenwerver Barbara Baijens-Vrij namens de stichting. “Zonder hulp van anderen kunnen we ons werk hier niet voortzetten. Dus alvast heel erg bedankt voor jullie bijdrage en aandacht voor ons ziekenhuis!”