Inventarisatie reclamebelasting kost gemeente meer tijd dan gedacht

Foto: Chris Bakker

De inventarisatie van (reclame)uitingen, bedoeld om de effecten van de sinds dit jaar geldende reclamebelasting te analyseren, kost de gemeente meer tijd dan gedacht. Dat meldt de Groningen City Club. De kans bestaat daarom dat voor kleinere reclame-uitingen in de gemeente Groningen een jaar langer niet hoeft te worden betaald.

De vertraging betekent dat de gemeente de invoering van de nieuwe belasting, die sinds 1 januari geldt, maar beperkt kan evalueren. Vanaf 1 januari geldt in Groningen dat voor reclame die zichtbaar is vanaf de openbare weg betaald moet worden aan de gemeente. Het gaat daarbij niet alleen om reclameborden, maar het geldt ook voor namen op gebouwen van bijvoorbeeld kerken, schoolgebouwen en huisartsen.

Maar er is wel een overgangsperiode, waardoor ondernemers de tijd krijgen om hun reclame-uitingen te beperken. Vanuit deze overgangsperiode was het de bedoeling dat ondernemers dit jaar een vrijstelling van de belasting zouden krijgen voor uitingen kleiner dan twee vierkante meter. Volgend jaar vanaf 2025 zouden dan alleen uitingen tot één vierkante meter zijn vrijgesteld. Daarna zou voor alle reclame-uitingen in de openbare ruimte moeten worden betaald.

Maar het ziet er naar uit dat de vrijstelling op uitingen tot twee vierkante meter niet één, maar twee jaar gaat gelden. Dat zou dan het resultaat zijn van de vertraging van de inventarisatie, waar de gemeente nu tegenaan loopt. Ook het plaatsen van een zogenaamd ‘sandwichbord’ buiten de deur blijft mogelijk niet één, maar twee jaar gratis voor de reclamebelasting.

De gemeenteraad moet nog instemmen met het voorstel, stelt de Groningen City Club. Wanneer de gemeenteraad zich beraadt over het voorstel is nog niet bekend.