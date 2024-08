Internationale studenten Hanze starten studiejaar met informatiemarkt

Foto: Joris van Tweel

De Hanze organiseerde vanochtend en begin van de middag een introductiedag voor internationale studenten. In de ochtend werden de studenten verwelkomd met een introductiecollege, gevolgd door een informatiemarkt.

Studenten begonnen in het Willem Alexander sportcomplex met een opening. Daarna liepen ze naar een informatiemarkt waar verschillende partijen staan met informatiestands. Saïda Nanninga van de Hanze: “De ESN, de gemeente, verzekeraars en banken zijn aanwezig om alles te regelen zodat je zonder problemen aan je studie kan beginnen.”

Op de markt is ook een fietssimulator. Fietsers kunnen een VR-bril opzetten voor een virtuele fietsbelevenis. Marnix de Vries van VerkeerswijzerGroningen: Hiermee willen we bewustzijn creëren over veilig fietsen bij de nieuwe studenten. In Nederland is het verboden om je met je mobiel te fietsen. Daarmee kan je een flinke boete krijgen van 169 euro.”

Een student die de fiets net heeft uitgeprobeerd: “Het is geweldig, maar ik had wel wat moeite om te fietsen. Ik reed alle bomen omver.”

Een Spaanse studente, die over de informatiemarkt loopt, kijkt uit naar het studiejaar. “Het is een mooie kans om te leren en ook om nieuwe mensen en culturen te leren kennen.” Een andere studente zegt: “Groningen is een mooie stad. De mensen zijn ook erg aardig. En er is een hoop te doen.”