Iconische treurwilg bij Trompbrug gaat vervangen worden

Foto: Rieks Oijnhausen

De iconische treurwilg bij de Trompbrug, die afgelopen zaterdag tijdens het noodweer het loodje legde, gaat vervangen worden. Dat laat de gemeente Groningen weten.

Afgelopen zaterdagavond trok op de grens van warme en koude lucht een pittig buiengebied over de provincie. Dit buiengebied ging gepaard met flink wat neerslag, onweer en harde wind. De treurwilg, die in de jaren veertig is geplant, was hier niet tegen bestand en viel om. Niemand raakte gewond. Volgens de gemeente gaat er een nieuwe treurwilg geplant worden die een hoogte heeft van zes tot acht meter.

De ruim tachtig jaar oude boom is inmiddels weggehaald. “De restanten liggen opgebaard aan de Radesingel”, laat een nieuwsfotograaf weten. “Op de plek waar de boom stond blijven op deze maandag voortdurend mensen staan. De boom wordt duidelijk gemist.” Onder goede omstandigheden kunnen treurwilgen enkele tientallen jaren oud worden. Sommige exemplaren worden zelfs honderd jaar of ouder. Het is echter niet ongewoon dat treurwilgen door ouderdom, ziekte of weersomstandigheden eerder afsterven.