Humanitas haalt Buddy to Buddy naar Groningen voor opvang nieuwkomers

Foto: Buddy to Buddy Groningen

Op initiatief van bewoners en Humanitas komt Buddy to Buddy naar de gemeente Groningen. Vanaf september begint een pilot waarbij vluchtelingen, die hun land noodgedwongen moesten verlaten, worden gekoppeld aan stads- en dorpsgenoten. Het doel van het project is om vluchtelingen uit een isolement te halen en inwoners meer te betrekken bij de opvang van vluchtelingen.

Buddy to Buddy koppelt de nieuwkomers en Groningers op basis van gedeelde interesses en gelijkwaardigheid. “Naast bestaande professionele hulp blijkt er onder nieuwkomers ontzettend veel behoefte aan gelijkwaardig contact met Nederlanders”, licht Rients Jorna, bestuurslid van Humanitas, toe.

Veel nieuwkomers leven in een isolement, soms zelfs nog jaren na hun officiële ‘inburgering. “Ze willen graag in contact komen met Nederlanders, maar weten niet goed hoe”, vertelt Charlie van der Hulst, begeleider van de pilot in Groningen. “Die ene persoon kan de deur openen naar onze samenleving en daarmee heel waardevol zijn in het opbouwen van een leven in Groningen.”

‘Een enorme verrijking’

Het Buddy to Buddy-progamma is al in achttien verschillende gemeenten aan de gang. Daar ziet Van der Hulst mooie resultaten: “Simpelweg door elkaar te leren kennen, ontdekken we het verhaal van de ander en vergroten we elkaars wereld. Dat gaat beide kanten op. Het is een enorme verrijking, zowel voor de nieuwkomer als de Nederlander.”

De pilot

Als buddy’s heb je in een periode van vier maanden wekelijks contact met elkaar. Daarnaast worden er vanuit Buddy to Buddy verschillende groepsactiviteiten georganiseerd waarbij je andere buddy’s leert kennen en is er begeleiding.

In september kunnen zo’n vijftig Groningers beginnen met de eerste matchingsronde. Iedereen kan meedoen, jong, oud, alleen of als gezin.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je als buddy meedoen in de eerste matchingsronde? Meld je aan via www.buddytobuddy.nl/groningen of bezoek de informatieavond op 2 oktober om 19:30. Meer informatie vind je op de website van Buddy to Buddy. Voor vragen kun je een mail sturen naar groningen@buddytobuddy.nl.