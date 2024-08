Honderden bierkratten sieren gevel Cleopatra: “Prachtig als er straks selfies worden gemaakt”

Bij Cleopatra wordt zaterdag druk gewerkt. Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De KEI-week is aanstaande en dat is in de Kleine Pelsterstraat goed te merken. Bij het pand van Cleopatra wordt zaterdag druk gewerkt om een muur van bierkratjes te bouwen. Volgens Jeroen Wels van de studentenvereniging is dat een hele klus.

Hoi Jeroen! Komende maandag begint de KEI-week al. Gaan jullie het op tijd af krijgen?

“Absoluut. We weten ook precies wat we doen. Het is niet zo dat we hier vanochtend mee begonnen zijn en maar gaan kijken hoe het schip strandt. Hier zitten vele maanden van voorbereidingen in. We hebben bouwtekeningen gemaakt, we hebben gekeken hoe het de afgelopen jaren is aangepakt en we hebben voorwerkzaamheden verricht. Zo hebben we bijvoorbeeld de afgelopen periode al verschillende blokken kratten aan elkaar vastgemaakt. Vandaag plaatsen we alles, waarbij het aan einde van de dag klaar moet zijn.”

In de maanden juli en augustus zijn er traditioneel geen colleges. Vertel je nu dat jullie tijdens de vakantieperiode druk door hebben gewerkt?

“Absoluut. Natuurlijk hebben we onze vrije dagen en gaat men op vakantie. Maar ons pand is niet twee maanden gesloten. Eerder deze zomer hebben we bijvoorbeeld een klusweek gehouden. Komende week is de KEI-week, waar je voorbereidingen voor moet treffen. En we hebben ook binnenkort een kampweekend waar het nodige werk voor verzet moet worden. Dus wij hebben niet stilgezeten. Dat vinden we trouwens niet erg. We vinden dit leuk om te doen. Het is gezellig.”

Het bouwen van deze krattenmuur. Hoeveel kratjes gebruiken jullie er voor?

“Ik denk dat je het in zijn totaliteit over meer dan vijfhonderd kratten hebt. Dertig van Desperado, zeventig van Amstel en zo’n 350 van Heineken. Laatstgenoemde merk is onze bierleverancier. Zij denken ook altijd mee en helpen mee bij het design. Je moet trouwens niet denken dat we als vereniging deze kratten allemaal leeggedronken hebben hoor. Ook dat is onderdeel van de voorbereiding: op verschillende plekken worden er kratten verzameld en ingezameld zodat wij die kunnen gebruiken.”

Je hebt het inmiddels ook over een flinke traditie hè?

“De eerste keer dat we dit deden was in 2007. Dat beviel zo goed dat het is gebleven. Wel hebben we elk jaar een nieuwigheid. Zo hadden we een aantal jaren er een bloemenmotief in verwerkt. Daarnaast verschillen de kleuren van de kratten elk jaar. Wat we dit jaar nieuw hebben, is dat we er een buitentap onderdeel van het ontwerp is. Voor het pand hebben we een terras.”

En dan start maandag de KEI-week …

“Daar hebben we heel veel zin in. We hebben een mooi programma samengesteld. Elke dag hebben we bijvoorbeeld een gratis lunch. Maar ook organiseren we leuke feestjes, karaoke, er kan geknutseld worden en op de donderdag hebben we ons eigen festival. We hopen daarmee dat we zoveel mogelijk nieuwe leden mogen verwelkomen. En ondertussen hopen we dat onze biermuur flink in het oog springt. Mensen zijn welkom om selfies te maken. Dat zouden we prachtig vinden, zeker als het dan ook weer wordt gedeeld op sociale media. Zo’n biermuur zie je nergens anders, haha.”