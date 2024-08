Het Heelal Deze Maand: “Het is extra goed te zien, omdat er geen maan is!”

Perseïden meteoren en melkweg in 2009, foto door Brocken Inaglory

Deze maand is er weer veel moois te zien aan de hemel. En niet alleen voor mensen met een telescoop: ook met het blote oog is er veel moois waar te nemen, zo vertelt ons sterrenkundige Jeffrey Bout in de OOG Ochtendshow.



Dit ondanks het feit dat het deze maand heel laat donker wordt. Eigenlijk wordt het zelfs niet helemaal donker en dit worden ook wel de grijze nachten genoemd. Toch wordt het wel donker genoeg om sterren en planeten te kunnen bekijken.

Bolletje met ringen er omheen

Zo is Saturnus deze maand goed zichtbaar. Met een sterrekijker zie je dan ook echt een bolletje met ringen er om heen. Met het blote oog is de planeet ook te zien, maar dan lijkt het meer een beetje op een ster, vertelt Bout. De planeet komt ’s avonds op en is dan te bekijken.

Een andere bijzonder fenomeen dat deze maand zichtbaar zal zijn is dat Saturnus zal worden bedekt door de maan. Dat gebeurt op 21 augustus, waarbij om 5:31 uur de maan voor de planeet langs zal bewegen. Om 6:25 uur komt Saturnus dan weer aan de andere kant van de maan tevoorschijn.

In de tweede helft van de maand zijn Jupiter en Mars ook goed zichtbaar, maar dan wel later in de nacht. Dus als je die wilt bekijken moet je lang opblijven, of vroeg uit bed.

Vallende sterren extra goed zichtbaar

Het echte spektakel aan de hemel zijn deze maand de vallende sterren van de Perseïdenzwerm, die weer te bewonderen zijn. Vooral in de nacht van 12 op 13 augustus zullen ze goed te zijn, wanneer de aarde door het gruis van een komeet beweegt. Dat gruis komt neer in de dampkring, waar het dan verbrandt. De richting waarin de vallende sterren vallen is naar het sterrenveld Perseus, vandaar dat ze de Perseïden worden genoemd.

Het is deze maand extra goed zichtbaar, omdat er weinig maanlicht is. Wanneer het dan donker is, kun je er 30 per uur voorbij zien schieten en later in de nacht, rond 4 uur, dan komen er zelfs 60 vallende sterren per uur voor. Dat is dus één per minuut.

Activiteiten met betrekking tot sterrenkunde

Tot slot noemt sterrenkundige Jeffrey Bout een leuke activiteit op Noorderzon. Op 28 tot en met 30 augustus kun je dan de voorstelling van het Zuid-Afrikaanse dansduo Jeremy Nedd en Impilo Mapantsula bekijken. Zij doen een dans die is geïnspireerd op de James Webb Space Telescope. De dans heet Pantsula en is een Zuid-Afrikaanse stedelijke dansvorm.

Daarnaast geeft Jeffrey Bout vanaf 20 september in het Forum Groningen en sterrenkunde kindercursus.

Op de website van het Forum Groningen is alles te lezen over de kindercursus, alle andere feitjes en leuke activiteiten zijn te vinden op de site www.SterrenkundeInGroningen.nl

