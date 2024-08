Hasse veilt FC Groningen-toetsenbord voor goede doel

Foto: ingezonden

Een toetsenbord dat het verhaal vertelt van het promotieseizoen van FC Groningen. De escape van Groningen tegen Telstar, de clubnaam en het scorebord van de promotiewedstrijd tegen Roda (2-0) zijn er allemaal op te vinden. Het staat te koop en de opbrengst gaat naar het goede doel, de stichting ‘Laat ons weer eens samen juichen’. Maar wie maakt zoiets?

Het bijzondere toetsenbord is gemaakt door FC Groningen-supporter Hasse en voor de reden moeten we een aantal maanden terug in de tijd. Hasse komt plotseling thuis te zitten. In zijn rol als scheidsrechter gaat het mis tijdens een voetbalwedstrijd. “Het is alweer een hele tijd terug, eind maart. Het gebeurde tijdens een wedstrijd die ik floot. Ik kreeg een bal die uitverdedigd werd tegen mijn hoofd geschoten. Het leek eerst allemaal wel mee te vallen. Ik ben niet knock-out gegaan en kon de wedstrijd ook wel uitfluiten.” Een tijdje later blijkt het toch serieuzer te zijn dan gedacht. Hij heeft een zware hersenschudding.

Wat volgt is maandenlang prikkels vermijden en zo weinig mogelijk schermen kijken, om het herstel zo goed mogelijk te laten verlopen. “Je moet je anders gaan vermaken dan je normaal doet. Geen werk, geen sport. Niets van dat alles. Toen zag ik op een gegeven moment dit concept langskomen, het customizen van toetsenborden.”

Op het gepimpte toetsenbord staan allerlei referenties naar FC Groningen. Zo is de Groningse vlag te zien, zijn de cijfers dezelfde als die op het shirt van FC Groningen dit seizoen, de capslock beeldt een coachvak uit met de initialen van hoofdtrainer Dick Lukkien en aan de rechterkant pronkt de Martinitoren.

Foto: Ingezonden

Foto: Ingezonden

Foto: Ingezonden

Hasse is geen verzamelaar en wil het toetsenbord graag veilen voor de stichting ‘Laat ons weer eens samen juichen’. Die stichting koopt seizoenkaarten voor supporters die dat zelf niet financieel kunnen veroorloven. Momenteel staat het bod op 100 euro. “Het zou mooi zijn als er een hele seizoenkaart uit kan komen,” aldus Hasse.

Ondertussen gaat het langzamerhand ietsje beter met Hasse. “Ik kan eindelijk weer een klein beetje werken. Dan moet je denken aan een paar keer twintig minuten werken per dag met lange pauzes. Het valt nog steeds heel erg tegen hoelang het duurt, maar er zit tenminste iets van schot in de zaak.”

Of Hasse het komende seizoen ook weer gaat volgen? “Uiteraard! Ik ben wel een voetbalromanticus. Ik vond destijds de degradatie niet eens zo’n enorme ramp. Het was ook leuk om te zien hoe de FC als Feniks uit de as kon herrijzen.”

Het toetsenbord gaat naar degene die voor de aftrap van FC Groningen – NAC Breda aanstaande vrijdag het hoogste bod geplaatst heeft. Bieden op het FC Groningen-toetsenbord en zien welke betekenissen alle knopjes hebben?