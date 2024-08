Groningse draaiorgelman kan zijn geluk niet op na optreden in Zandvoort: “Het Zonnetje is ineens wereldberoemd”

Foto: eigen foto

Beelden van draaiorgel Het Zonnetje van draaiorgelbedrijf Joris ten Have gingen de afgelopen dagen de hele wereld over na zijn optreden op het circuit in Zandvoort. Een aantal dagen later kan Ten Have nog steeds zijn geluk niet op.

Hoi Joris! Hoe kwam je afgelopen week in Zandvoort terecht?

“Enkele weken geleden werd ik benaderd door een artiestenbureau. Ze belden en ze vroegen of het mij ook wat leek om met een draaiorgel op de paddock van de Formule 1 in Zandvoort te spelen. De bedoeling was om op het terrein allemaal kraampjes neer te zetten waarmee ze Hollandse producten wilden presenteren. Een draaiorgel kon daar niet bij ontbreken. Ik was direct enthousiast. Geen haar op mijn hoofd twijfelde: dit moest ik doen. Een unieke kans tijdens een hele mooie gebeurtenis. Ook omdat het een hele mooie mogelijkheid zou zijn om het draaiorgel, dat Nederlands cultuur erfgoed is, aan de wereld te laten zien.”

Nu lijkt me dat gemakkelijker gezegd dan gedaan want Zandvoort ligt niet bij de achterdeur …

“Klopt. Mijn wekker ging ’s ochtends om 04.00 uur. Rond 07.30 uur was ik op het circuit. En dan begint het proces van aanmelden. Zo’n terrein is streng beveiligd. Maar uiteindelijk kwam alles goed en hebben we het instrument geïnstalleerd. We stonden dus op de paddock, bij de toegangspoortjes. Dus alle coureurs en teams liepen langs ons draaiorgel Fantastisch.”

Heb je dan ook op zulke momenten interactie met George Russell, Max Verstappen en Carlos Sainz?

“Nee. Uiteindelijk ben ik ook gewoon aan het werk. Het was wel de bedoeling om een coureur aan het draaiorgel te laten draaien. Maar zij waren zo druk met alle verplichtingen die zij hadden, dat dat niet gelukt is. Daarnaast had de internationale pers veel aandacht voor het draaiorgel. Iedereen wilde er het fijne van weten. Ik heb heel wat interviews moeten geven. Dat maakt mij ook zo blij. Dat het door dit optreden gelukt is om het draaiorgel internationaal in de schijnwerpers te zetten.”

Speciaal voor de gelegenheid had je ook het bekende F1-deuntje verwerkt naar een draaiorgelcompositie?

“Ja, dat leek me wel leuk. Ik ben dat gaan beluisteren en ik ben vervolgens dit stuk gaan ontleden. Hoe zit het in elkaar? Met behulp van de computer heb ik het kunnen vertalen naar een draaiorgelcompositie. Het resultaat heb ik naar Zaltbommel gestuurd waar een bedrijf zit dat de boeken voor draaiorgels kan maken. Na een paar dagen werd het via de post naar me toe gezonden. Het was een haastklus, maar het is heel goed gelukt en ik kreeg hele leuke reacties.”

Je hebt de beschikking over verschillende draaiorgels. Waarom heb je specifiek gekozen voor Het Zonnetje?

“Ik heb dit instrument nu ongeveer twee jaar in bezit. Qua klank was het voor dit evenement, voor deze toepassing, het meest geschikt. Dat ik het overigens pas twee jaar in bezit heb, wil niet zeggen dat het een jong orgel is. Het is gebouwd in de jaren vijftig, aanvankelijk bedoeld voor een carrousel. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. In de jaren negentig is het orgel aangepast en uitgebreid. Daarnaast had ik dit orgel meegenomen omdat je het ook met de hand kunt draaien.”

Kun je na je optreden in Zandvoort nog een beetje anoniem over straat?

“Ik was vandaag met Het Zonnetje in Groningen. En dan zie je welk effect het heeft. Je wordt van alle kanten herkend. Mensen hebben het gezien. Ze maken foto’s of knopen even een praatje met me aan. En daarnaast is er veel aandacht van de media. Dat vind ik ook heel erg leuk. Vooral omdat ik hiermee kan laten zien en horen hoe bijzonder de instrumenten zijn. Voor ons zijn de draaiorgels normaal: je houdt er van of je hebt er niks mee. Maar wat we hebben is wel uniek. En dat wordt nu gezien. Dat maakt mij blij.”