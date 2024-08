Groninger Museum geeft workshop buttons maken tijdens Speeltuinfestival

Het Groninger Museum stond vanmiddag in de wijk Corpus den Hoorn met een caravan voor de workshop buttons maken. De workshop is om 13:30 uur geopend door locoburgemeester Ise.

Het thema van de workshop heet A Better Place, net als de kindertentoonstelling in het Groninger Museum, waar kinderen kunnen nadenken over een betere wereld. De workshop is onderdeel van het Speeltuinfestival dat de hele zomer in verschillende wijken wordt georganiseerd.

“De kinderen kunnen op de button ook iets maken wat voor hun een betere plek is”, zegt Suzanna Zijlstra, workshopsdocent van het Groninger Museum. “Op deze manier leren kinderen op een laagdrempelige manier het museum kennen en ook kunst en cultuur.”

Ise maakt haar de eerste button: “Voor mij is een betere plek een natuurplek waar je allerlei dingen kan doen.” Cheromey en haar zusje Cheraesa doen ook mee aan de workshop. “Ik vind de zonsondergang heel mooi. Dan kun je aan het strand zitten. Dat is voor mij een ‘better place’.”

Aankomend schooljaar gaat het Groninger Museum met de caravan langs scholen voor nieuwe workshops. De komende dagen staat de caravan van het Groninger Museum op Noorderzon.