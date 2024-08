Groningen Swim Challenge stevent af op recordbedrag voor kankeronderzoek in UMCG

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Zaterdag wordt de 10e editie van de Swim Challenge gezwommen. Ook dit jaar hoopt de organisatie met de Challenge veel

geld op te halen voor kankeronderzoek. En dat lijkt te gaan lukken, want de donatieteller staat al hoger deze ooit stond voor de zwemtocht.

De eerste groep zwemmers begint zaterdagochtend vroeg in Zoutkamp aan een estafettetocht naar Stad, ruim 33 kilometer. Bij de bocht van Ameland bij de Noorderhaven komt deze groep zwemmers samen met de deelnemers aan de City Swim. Deze zwemmers leggen een route van 2,1 of 3,8 kilometer af door de Diepenring.

“Hier bij de bocht van Ameland komt het allemaal samen”, vertelt Johan Broesder, voorzitter van de organisatie achter de Groningen Swim Challenge. “Zo wordt het één grote groep zwemmers die in de Oosterhaven gaat finishen. Dat gebeurt dit jaar voor het eerst. We hebben ook de route omgedraaid, want we hebben er een hele ronde Diepering ingegooid en dat gaat nu met de klok mee.”

‘Mooie bedragen die naar het UMCG gaan’

Olympisch zwemkampioene Ranomi Kromowidjojo geeft zaterdagmiddag het startschot voor de ‘korte’ City Swim bij de Museumbrug. Haar man en tevens Olympisch kampioen Ferry Weertman zwemt mee, naast zo’n driehonderd andere deelnemers.

Broesder is echter blij dat hij niet meezwemt, maar slechts de organisator is: “Het is een fantastisch mooi evenement. Het is het mooiste zwemevenement van van Noord-Nederland. Alleen zelf ben ik niet zo’n grote zwemmer, dus ik bekijk het liever vanaf de boten. Daar kan ik ook alles in de gaten houden en zorgen dat het evenement in goede banen geleid wordt.”

Dat Broesder niet meezwemt, betekent niet dat hij geen passie heeft voor Groningen Swim Challenge. Want het evenement, waarmee geld wordt opgehaald voor het Universitair Medisch Centrum Groningen Kanker Researchfonds, heeft voor hem een andere belangrijke rol in zijn leven: “ Ik ben hier al vanaf het eerste jaar bij betrokken. Dat is een beetje uit toeval gegroeid. Ik heb zelf toen ik 20 was lymfeklierkanker gehad. Dus ik heb wat dat betreft wel een persoonlijke band met de Swim Challenge.”

De donaties gaan dit jaar erg goed, besluit Broesder: “Het brengt best veel geld op qua donaties, want we staan op dit moment rond de 150 000 euro. Daarmee liggen we voor op op vorig jaar. In totaal staat de teller over de afgelopen tien edities nu al boven de 1,5 miljoen. Dus dat zijn wel hele mooie bedragen, die allemaal naar het UMCG toe gaan.”

Wie mee wil zwemmen met de Groningen Swim Challenge kan zich vandaag (vrijdag) nog inschrijven via deze website.