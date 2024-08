Groningen Swim Challenge haalt 186.000 euro op: “Het klopte vandaag van a tot z” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

De Groningen Swim Challenge heeft zaterdag 186.000 euro opgehaald voor het UMCG. Johan Broesder van de organisatie spreekt van een succesvolle dag.

Hoi Johan! Hoe is het vandaag gegaan?

“Het was fantastisch. En dan heb ik het niet alleen over de weersomstandigheden. Die waren namelijk prachtig: de temperatuur was prima, de zon stond aan de hemel en de wind was zwak tot matig. Maar ik heb het ook over het aantal toeschouwers. Onderweg stonden er meer mensen dan normaal langs de kant. Bij de finish in de Oosterhaven waren er veel blije gezichten, was er opluchting was er trots en kwamen er logischerwijs ook emoties vrij. Het klopte vandaag van a tot z.”

Hoeveel deelnemers deden er vandaag mee?

“In totaal hadden we meer dan driehonderd deelnemers verspreid over verschillende afstanden. We hadden uiteraard de Classic Swim van Zoutkamp naar Groningen. Bij deze afstand wordt er al heel vroeg vertrokken en komt men in de tweede helft van de middag aan in Stad. Daarnaast hadden we de City Swim over 3,8 of 2,1 kilometer. En voor de tieners tussen de 10 en 15 jaar oud was er de Junior City Swim. De jongste deelnemers konden kiezen uit 500 of 750 meter.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Elk jaar neemt het aantal deelnemers toe. Hoe is dat te verklaren?

“We organiseren dit alweer heel wat jaren op rij. Vandaag is het de tiende editie. Wat we zien is dat de bekendheid van dit evenement zich over het land verspreidt. Mensen die hier bijvoorbeeld zeven jaar geleden studeerden die zijn nu een carrière aan het opbouwen in de Randstad. Groningen hebben ze weliswaar verlaten maar de Groningen Swim Challenge staat wel in hun geheugen gegrift. Daar komen ze voor terug. Zo hebben we dit jaar best wel wat deelnemers uit den lande.”

Hoeveel geld hebben jullie dit jaar opgehaald?

“Zojuist hebben we de cheque gepresenteerd met daarop het voorlopige bedrag. Daar stond een bedrag op van 186.000 euro. Het definitieve bedrag moet nog berekend worden. Wat we zien is dat meestal in de dagen na afloop er nog geldbedragen binnenkomen door donaties of stortingen. De komende weken gaan we alles precies berekenen. De overhandiging vindt dan over een maand plaats. Maar ga er maar vanuit dat 186.000 euro een goede richtlijn is.”

En dat geld gaat gebruikt worden om onderzoek te kunnen doen naar kanker?

“Klopt. Als je alle bedragen bij elkaar optelt die we door de jaren heen hebben opgehaald dan kom je tot ruim 1,5 miljoen euro. En het onderzoek kunnen doen blijft belangrijk. Iedereen kent wel iemand die te maken heeft met deze nare ziekte. Wij geven het geld aan het UMCG. Dat heeft als voordeel dat het heel lokaal blijft. Het blijft inzichtelijk doordat resultaten teruggekoppeld kunnen worden. Er blijft ook niks aan de strijkstok hangen. Dat is heel mooi.”

Jullie zijn op dit moment druk aan het opruimen. Gaat er volgend jaar weer een editie gehouden worden?

“Jazeker. Volgend jaar op de laatste zaterdag van augustus vindt er opnieuw een Groningen Swim Challange plaats. Hopelijk zijn de omstandigheden dan net zo goed als vandaag. Wij kijken in ieder geval terug op een hele mooie en geslaagde dag.”