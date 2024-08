Groningen smult van noorderlicht en vallende sterren: ‘Wat een heerlijke nacht was dat!’

Foto @Lotje_twt via X

Een heldere hemel, vallende sterren en het noorderlicht tegelijk. Met bijzonder warme buitentemperaturen in de avond en nacht samen was het maandagavond smullen bij een blik naar de hemel.

Niet alleen kijken, maar ook kiekjes schieten was aan de orde van de dag. Het noorderlicht was dermate sterk dat het ook in de stad Groningen goed te zien was.

De samenkomst van bijzondere ruimte-evenementen en de uiterst heldere hemel zorgden ook voor sterrenkundige Jeffrey Bout uit Stad voor een drukke avond. Hij zette zijn grote sterrenkijker maandagavond op bij het kunstwerk Gjalt Blaauw bij het Beijumerbos. “Er waren rond middernacht tussen de 50 en 100 mensen”, laat Bout weten. “Het was nog erg helder, zodat we zelfs het melkweg en het Noorderlicht konden zien. We kregen ook nog eens het NOS Journaal op bezoek. Zeer geslaagd!”

Hier zag ik het Noorderlicht en vallende sterren. En Saturnus door de telescoop van Jeffrey Bout. Mooi hoor https://t.co/8P4Ct2esOJ #noorderlicht #Groningen #Perseïden — Jeroen Eefting (@DeDoentje) August 13, 2024

De natuurfenomenen kwamen maandagnacht perfect samen. De aarde trekt elke zomer door de meteorenstroom van de Perseïden, een wolk van stofdeeltjes achtergelaten door de komeet Swift-Tuttle. Dat viel samen met het Noorderlicht, veroorzaakt door een zonnestorm.