Groningen kijkt naar mogelijkheden extra opvang voor Oekraïners na sluiting landelijke opvang in Utrecht

Meerdere gemeenten in Nederland zijn op zoek naar extra opvanglocaties waar Oekraïense vluchtelingen op korte termijn naartoe kunnen, nu de het landelijke opvangpunt in de Utrechtse jaarbeurs dicht is. Zo ook Groningen, maar veel soelaas gaat die zoektocht waarschijnlijk niet bieden.

Dat laat een woordvoerder van de gemeente Groningen vrijdag weten aan verschillende media, waaronder RTV Utrecht. Volgens de gemeente vindt de zoektocht naar extra opvangplekken de komende weken plaats. Maar dat zal slechts ‘marginaal’ effect hebben, aldus de woordvoerder. Groningen vangt nu ongeveer negenhonderd Oekraïners op en alle zes opvangplekken zit nu al zo goed als vol.

De Veiligheidsregio Utrecht besloot de landelijke opvang maandag te sluiten vanwege de enorme bezettingsgraad. Het is de bedoeling dat vluchtelingen vanuit de landelijke opvang zouden doorstromen naar de rest van Nederland, maar dat gebeurt te weinig. Daardoor kan de zorg het niet meer aan in de landelijke opvang en zijn de privacy en veiligheid in het geding wanneer de opvang open zou blijven.