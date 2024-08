Groningen en slavernij: lezing over onderbelichte geschiedenis tijdens Noorderzon

Museum Aan de A

Hoewel het algemeen bekend is dat Nederland een rol speelde in de slavernij, blijft de betrokkenheid van Groningen in dit donkere hoofdstuk van onze geschiedenis vaak onopgemerkt, maar de invloed van Groningen reikte echter verder dan velen denken.

Lieuwe Jongsma, hoofd Publiek bij de Groninger Archieven, was te gast in de OOG Ochtendshow om meer te vertellen over zijn aanstaande lezing over het slavernijverleden van Groningen.

Geen schaamte maar bewustzijn

Volgens Jongsma draait geschiedenis niet om trots of schaamte, maar om het begrijpen van waarom de wereld om ons heen is zoals die is. Wanneer je bewust bent van het verleden, kun je de wereld om je heen beter begrijpen. Daarom is het belangrijk om een zo compleet mogelijk beeld van de geschiedenis te hebben, en het slavernijverleden van Groningen is een cruciaal onderdeel daarvan. Omdat dit thema lange tijd onderbelicht is gebleven, vindt Jongsma het belangrijk om zijn kennis over dit onderwerp te delen.

Tijdens zijn lezing zal Jongsma vertellen over verschillende thema’s en gebeurtenissen die zich afspeelden in zowel de stad Groningen als de provincie. Zo waren er naast verschillende individuele Groningers ook organisaties in Groningen betrokken bij de slavenhandel. De West-Indische Compagnie bijvoorbeeld, die verantwoordelijk was voor het vervoer van zo’n 300.000 tot slaaf gemaakten, was destijds onder andere in de stad gevestigd.

Museum aan de A

De lezing, die als onderdeel van festival Noorderzon te horen zal zijn in Museum aan de A, volgt op een inmiddels afgelopen tentoonstelling over dit onderwerp. De tentoonstelling ‘Slavernij. En de Groningers?’ belichtte hoe Groningers op allerlei manieren betrokken waren bij de handel in mensen en slavernij. Hiermee zet het museum haar koers voort om van een museum over de noordelijke scheepvaart naar een museum over de bredere geschiedenis van de stad en provincie Groningen te transformeren.

De lezing van Jongsma vindt plaats op vrijdag 30 augustus om 15:00 uur in Museum aan de A. Voor meer informatie en het aanschaffen van kaartjes kun je terecht op de websites van Noorderzon en van het museum.

