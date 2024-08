Groningen Bereikbaar: “Vrijdag naar de Euroborg? Pak het fietspad langs de Europaweg”

Alternatieve routes. Foto: Groningen Bereikbaar

Wie vrijdag naar de wedstijd FC Groningen NAC Breda gaat, doet volgens Groningen Bereikbaar er verstandig aan om de route naar het Euroborgstadion te checken en bij voorkeur de fiets te pakken. Naast minder treinen zijn rond de Euroborg ook wegen afgesloten.

Momenteel vinden werkzaamheden plaats op het spoor tussen het Hoofdstation en Europapark. Hierdoor is treinreizen tussen het Hoofdstation en Europapark niet mogelijk. NS en Arriva zetten bussen in om reizigers tussen deze stations te vervoeren. De extra reistijd is vijftien minuten.

Daarnaast zijn ook de Verlengde Lodewijkstraat en het Winschoterdiep afgesloten. Groningen Bereikbaar adiseert daarom het fietspad te nemen langs de Europaweg. Een alternatieve route is via de Hereweg, de Kempkensberg, de Helperzoom en dan de fietstunnel nemen onder station Europapark.

Rond het stadion is er genoeg parkeerruimte voor fietsen.