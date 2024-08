Goederentreinen naar Delfzijl moeten extra kilometers maken vanwege spoorwerkzaamheden

Foto: Joffrey Schluter

Deze hele week rijden er al geen treinen tussen het Hoofdstation en Groningen Europapark door werkzaamheden. Behalve voor passagierstreinen heeft dit ook gevolgen voor de goederentreinen die van en naar Delfzijl rijden.

Op meerdere dagen in de week rijdt een goederentrein naar het havenemplacement in Delfzijl. In de meeste gevallen gaat het om treinen die bestaan uit ketelwagens. In sommige gevallen worden ook subcoal pallets, een soort containers, naar de havenstad gebracht. Door de werkzaamheden moeten de treinen nu omgeleid worden via Leeuwarden waarbij normaal via Onnen wordt gereden. Dit betekent dat de goederentreinen vanuit Leeuwarden naar het Hoofdstation rijden. Daar wordt kop gemaakt. Daarmee wordt bedoeld dat de locomotief naar de andere kant van de trein wordt gebracht. Vervolgens rijdt men in de richting van Delfzijl. Op de Facebookpagina Spoor en Treinliefhebbers werd dit weekend een foto gedeeld van dit ‘kop maken’.

Tot de zomer van 2023 reden de treinen van Delfzijl via Onnen naar de Kijfhoek bij Barendrecht. Door werkzaamheden op dit rangeerterrein wordt tot de zomer van 2025 op Duitsland gereden. Treinen naar Delfzijl komen uit Wanne Eickel. In omgekeerde richting wordt naar Hagen Vorhalle gereden. Bij Bad Bentheim wordt de grens gepasseerd.

De werkzaamheden tussen het Hoofdstation en Groningen Europapark duren tot komende nacht. Maandagochtend rijden de treinen weer volgens de normale dienstregeling.