Koploper FC Groningen beleeft glorieuze terugkeer in de Eredivisie

FC Groningen beleeft op vrijdagavond een triomfantelijke terugkeer in de Eredivisie. De Trots van het Noorden wint in een uitverkochte Euroborg met 4-1 van NAC Breda. Na een vroege rode kaart voor de tegenstander wist de FC de rest van de wedstrijd te domineren.

92 dagen na de bloedstollende promotiewedstrijd tegen Roda JC maakt FC Groningen haar rentree in de Eredivisie. Trainer Dick Lukkien heeft besloten dit te doen met een aantal nieuwe namen in de basis. Doelman Etienne Vaessen en de van AZ gehuurde Finn Stam maken hun officiële debuut voor de FC en voor Tika de Jonge is het zijn basisdebuut. Bekende namen als Romano Postema, Thijmen Blokzijl en Wouter Prins zijn er vanavond niet bij vanwege blessures.

Vliegende start voor de FC

Er zijn nog geen tien minuten gespeeld wanneer het meest spraakmakende moment van de eerste helft zich voordoet. Thom van Bergen weet de bal vanaf de zijkant bij Rui Mendes te krijgen die zich in de zestienmeter bevindt. De aanvaller legt de bal netjes opzij waar Jorg Schreuders deze opvangt. Nog voordat Schreuders hier iets mee kan doen, wordt hij omver gelopen door Enes Mahmutovic. Scheidsrechter Nagtegaal twijfelt niet en trekt direct zijn rode kaart. De VAR kijkt er nog even naar, maar besluit na enkele seconden dat het inderdaad tijd is dat Mahmutovic gaat douchen. Leandro Bacuna, die met bijpassend groen haar aan de aftrap is verschenen, schiet de hieropvolgende penalty feilloos binnen.

Tegen de tien mannen van NAC Breda weet FC Groningen de wedstrijd volledig naar haar hand te zetten, terwijl de uitploeg er amper nog aan te pas komt. Vlak voor het eerste half uur krijgt Luciano Valente de bal in de zestienmeter waar Mendes behendig controleert en deze langs doelman Daniel Bielica tegen het net schiet.

En dan is het nog niet klaar. Na een half uur spelen krijgt Jorg Schreuders via een korte corner de bal. De middenvelder slingert de bal naar het hoofd van Marco Rente die het derde doelpunt voor de FC binnen kopt.

Meer namen op het scoreformulier

De start van de tweede helft verloopt minder overtuigend dan de 45 minuten daarvoor. Vlak na rust gaat de voor Marvin Peersman in het veld gekomen en tevens debuterende Sven Bouman op de voet van Elias Mar Omarsson staan. De bal wordt op de stip gelegd. Vaessen kiest de verkeerde hoek en Dominik Janosek benut de mogelijkheid.

De FC weet zich te herpakken en zorgt ervoor dat het spel zich weer afspeelt op de helft van NAC. Echt gevaar ontstaat wanneer Mendes de bal in de zestienmeter mag ontvangen. Net als in de eerste helft legt hij de bal opzij naar Schreuders. Dit keer mag de middenvelder blijven staan en zo schiet hij de bal koelbloedig langs Bielica.

Vlak voor het laatste fluitsignaal lijkt de in het veld gekomen Brynjolfur Willumsson zijn debuut te gaan bekronen met een doelpunt, maar de nieuwe FC-speler weet net niet genoeg kracht achter zijn kopbal te krijgen. Tot in de extra tijd blijft FC Groningen het proberen. Laros Duarte die Tika de Jonge heeft vervangen, en Marco Rente proberen het nog van afstand, maar de stand blijft ongewijzigd. Nagtegaal fluit af en de FC wint met 4-1 van NAC Breda.

FC Groningen is terug, maar er is meer…

Daarmee verdient FC Groningen vanavond drie punten. Sterker nog: de Trots van het Noorden begeeft zich momenteel op plek één van de Eredivisie. Hoewel er morgen op andere plekken weer Eredivisiewedstrijden op het programma staan, is dit voor de echte FC-supporter toch een moment waar van genoten mag worden. Na een jaar knokken in de Keuken Kampioen Divisie is FC Groningen terug.

Volgende week staat het volgende duel op de planning. Dan reist de FC af naar Brabant om het op te nemen tegen RKC Waalwijk.