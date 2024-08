Gewonde bestuurder bij ongeluk op A7 bij Engelbert is 26-jarige Stadjer

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De bestuurder van de personenauto die zondagmiddag in een sloot naast de A7 belandde bij Engelbert is een 26-jarige man uit Groningen.

Dat maakte de politie maandagmiddag bekend. De politie bevestigt dat de man gewond is geraakt en is overgebracht naar een ziekenhuis. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend gemaakt.

De automobilist uit Stad raakte zondagmiddag van de weg en sloeg over de kop, waarna het voertuig ondersteboven in de sloot belandde. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder duikers van de brandweer. De bestuurder werd uit het voertuig bevrijd en vervolgens, met hulp van het Mobiel Medisch Team uit de traumaheli, per ambulance afgevoerd. Het voertuig is geborgen door een bergingsbedrijf.