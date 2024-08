‘Geheim’ rapport over massatoerisme in Groningen na veel ophef alsnog openbaar

Foto: toerisme.groningen.nl

Na een weekend vol ophef heeft het Nationaal Programma Groningen een rapport met daarin grootse plannen voor het aanjagen van massatoerisme in Groningen openbaar gemaakt.

In het rapport, opgesteld door een adviesbureau in opdracht van onder meer de provincie en de RUG, stuurt het adviesbureau (Ginder) aan om het toerisme in Groningen flink uit te breiden met onder andere nieuwe hotels, vakantieparken, en een attractiepark vergelijkbaar met de Efteling. De provincie moet dan wel 151 miljoen euro overheidsgeld investeren, in ruil voor een voorspelde 300 miljoen euro aan private investeringen. Het adviesbureau denkt dat de provincie dit kan betalen door jaarlijks 100 miljoen euro aan ‘ereschuld-gelden’ te gebruiken.

Ondanks de ambitieuze plannen lijkt er geen breed draagvlak voor deze veranderingen in Groningen. Na berichtgeving vrijdag van DvhN over het tot nu toe niet openbare rapport uit 2023 (wat al wel een tijdje rond ging onder bestuurders en ambtenaren) ontstond flink wat ophef. Verschillende polls onder Groningers laten zien dat er weinig animo is voor de plannen.

Het tot nu toe ‘geheime’ rapport (de provincie stelde dat het rapport niet openbaar is, omdat her geen ‘officieel’ rapport is) werd maandag toch naar buiten gebracht door het Nationaal Programma Groningen. Het is hier te lezen. De opdrachtgevende partijen houden echter vast aan hun standpunt dat het slechts gaat om een ‘algemene verkenning’. “Het rapport geeft mogelijkheden voor de ontwikkeling van toerisme die in geen enkel opzicht richtinggevend zijn. De provincie Groningen neemt het rapport, net als andere onderzoeken, ideeën en mogelijkheden mee als input voor de ontwikkeling van beleid voor vrijetijdseconomie.”